Ashton United, club de 7e division anglaise, propose un prêt de 28 jours pour Erling Haaland le temps de la Coupe du monde

La formation anglaise d’Ashton United a réussi un joli coup médiatique, ce lundi, en annonçant avoir soumis une offre à Manchester City pour se faire prêter le buteur norvégien pendant quelques semaines.

« Cela ferait sens pour les deux équipes », a indiqué la direction d’Ashton United dans un récent communiqué. « City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu’il nous conviendra parfaitement et qu’il s’intégrera très bien à la dynamique de notre équipe. »