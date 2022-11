«C’est du français!»: Un ange passe

Une pause silencieuse dure en moyenne entre 200 millisecondes, pour les plus brèves, et deux secondes, pour les plus longues. En conversation, les pauses occupent 20 à 25 % du temps de parole. Elles représentent jusqu’à 40 % de la durée des discours publics. Quels sens font ces pauses ?

L’art de poser ses pauses

Dans la parole, les pauses servent à respirer, à structurer, à penser et à souligner.

On parle en expirant et le souffle fait vibrer les cordes vocales. Durant l’expiration, la hauteur de la voix baisse imperceptiblement. Après l’inspiration, cette hauteur se réinitialise : c’est le début d’un nouveau paragraphe oral. La pause de respiration fonctionne comme l’alinéa qui démarque un nouveau paragraphe sur la page. Plus la respiration est longue, plus le paragraphe oral sera étendu.