Coupe du monde 2022: pour Lionel Messi, la France, le Brésil et l’Angleterre sont «un peu au-dessus du reste»

Le Brésil, la France et l’Angleterre sont « un peu au-dessus du reste » des équipes engagées dans le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), a estimé la star et capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi.

« À chaque fois qu’on parle des candidats, on parle des mêmes équipes. Si je dois en placer quelques-unes au-dessus des autres, je pense que le Brésil, la France et l’Angleterre sont un peu au-dessus du reste. Mais un Mondial, c’est tellement difficile et tellement compliqué que tout peut se passer », a-t-il déclaré dans une interview publiée lundi par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).