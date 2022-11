Le déficit fédéral dans le rouge pour 1,7 milliard de plus qu’annoncé

En octobre dernier, le gouvernement fédéral a présenté un budget en déficit de 2,9 % du produit intérieur brut. Dans la version définitive transmise cette semaine au parlement, on passe à 3,4 %, soit 1,7 milliard de plus. Le fédéral n’avait pas compté la prolongation de la baisse de la TVA.

Le gouvernement fédéral a-t-il agi avec légèreté en présentant son budget le mois dernier ? Toujours est-il qu’une différence interpelle. Dans la version communiquée juste après l’accord nocturne du 11 octobre et transmise à l’Union européenne, le gouvernement annonçait un déficit fédéral ramené à 2,9 % du produit intérieur brut (PIB). Mais dans la loi budgétaire, que les députés ont reçue cette semaine, le déficit est subitement passé à… 3,4 % du PIB pour 2023, a constaté le parti d’opposition N-VA. Soit une différence de 1,3 milliard. C’est encore pire pour 2024, où la différence se chiffre à 1,7 milliard.

À lire aussi Budget: le compromis à la belge

Mais que s’est-il passé ? Selon le cabinet de la secrétaire d’Etat au Budget, le fédéral avait omis de compter la prolongation de la baisse de la TVA, sur base d’un raisonnement optimiste : les prix de l’énergie allaient baisser en 2023, ce qui aurait permis une hausse des accises qui elle-même aurait compensé les coûts de la baisse de la TVA… Mais pour des raisons qui n’apparaissent pas clairement (oubli ? changement d’avis ? remontrances de l’Europe ?), le fédéral a finalement et tardivement inclus dans son budget la baisse des recettes, amplifiant du même coût son déficit pour des montants qui ne sont pas symboliques. Le déficit global du pays (fédéral et entités fédérées) est même affecté par cette rectification du fédéral, puisqu’il n’est plus de 5,8 % comme annoncé mais de 6,1 %, soit le double des fameux 3 % des critères européens. Le déficit total de la Belgique passe donc d’un coup de 33,5 à 35 milliards d’euros. L’espoir subsiste de voir ce coût de la TVA compensé par une hausse des accises, mais le fédéral n’a, à ce stade, pris aucune mesure législative pour rehausser les accises si les prix de l’énergie devaient repartir à la baisse.