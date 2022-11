Le déficit fédéral plonge d’1,7 milliard, avant que De Croo ne le corrige

À lire aussi Budget: le compromis à la belge

Mais que s’est-il passé ? Dans un premier temps, le cabinet de la secrétaire d’Etat au Budget indiquait avoir rectifié le montant parce qu’il n’intégrait pas la prolongation de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Et pourquoi ne l’aurait-on pas comptée dans un premier temps ? Parce que, optimiste, le gouvernement avait escompté une baisse des prix de l’énergie en 2023, ce qui aurait permis de relever les accises pour compenser les coûts de la baisse de la TVA… Mais la secrétaire d’Etat avait ensuite préféré opter pour une option plus prudente, en intégrant finalement la baisse de recette, sans escompter de baisse des prix de l’énergie. Résultat : le déficit s’est soudainement amplifié pour des montants qui ne sont pas symboliques. Le déficit global du pays (fédéral et entités fédérées) était même affecté par cette rectification, puisqu’il n’était plus de 5,8 % comme annoncé mais de 6,1 %, soit le double des fameux 3 % des critères européens. Le déficit total de la Belgique passait donc, d’un coup, de 33,5 à 35 milliards d’euros.



Des modifications dont le cabinet du Premier ministre indique aujourd’hui n’avoir pas été informé. A tel point qu’en soirée, on apprenait que ledit cabinet a fait rectifier le budget pour le remettre dans son état initial, évoquant une erreur matérielle du cabinet de la secrétaire d’Etat. Le déficit retrouve donc sa hauteur initiale.