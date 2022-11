Elise Mertens est à la recherche d’un nouveau coach: «Je suis très exigeante au niveau tennis»

Philippe Dehaes l’avait accompagnée depuis Wimbledon, mais l’annonce de la fin de leur collaboration a été officialisée dimanche. « Cela arrive dans la vie, parfois cela correspond bien, parfois moins. Ici, cela n’a pas marché, je vais essayer de trouver une autre solution. Sur le plan tennis, techniquement, je suis quelqu’un qui veut travailler fort dans les détails et lui un peu moins. C’est une charmante personne, il n’y a aucun problème là-dessus, aucune dispute. Mais avec un coach on travaille presque 7 jours sur 7 et c’est quelqu’un que l’on voit même plus que sa famille en principe, il faut donc que ça colle ».

C’est le 4e coach d’Elise Mertens cette année. « Je ne sais pas si je suis quelqu’un de difficile », a ajouté la Hasseltoise, née à Louvain. « Je suis en tout cas très exigeante au niveau tennis, mais je pense que toutes les sportives et sportifs de haut niveau sont comme ça. »