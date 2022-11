A la découverte du chêne d'Allouville, le patriarche normand (vidéo)

Cette curiosité trône à 18 mètres de haut. Majestueux et biscornu, le chêne d'Allouville aurait plus de 1200 ans.

La légende raconte même qu'il aurait été planté le jour de la naissance de la Normandie. Symbole d'une harmonie possible entre l'homme et la nature, l'arbre a été sacralisé par un prêtre au XVIIe siècle et deux petites chapelles se nichent dans ses cavités naturelles !

