Dutronc & Dutronc

Decca-Universal.

Objet hybride, enregistré en studio mais dans des versions différentes de ce qu’on a pu jusqu’ici entendre sur scène, ce disque n’en est pas moins intéressant. On y retrouve un très bel arrangement inédit de L’opportuniste mais aussi un Le responsable de 1970 pas repris en tournée. Le producteur hutois Eric Legnini a fait ici un véritable travail d’orfèvre donnant de nouvelles couleurs à J’aime les filles, Gentleman cambrioleur, Les cactus ou Aragon. Et il y a encore d’autres surprises dans cet opus qui sera un compagnon de choix au disque live qui ne manquera pas de sortir plus tard.