L’oxygénothérapie, un traitement coûteux en temps de crise

A 75 ans, Christian Lemy ne peut plus marcher que quelques dizaines de mètres d’affilée. Cet habitant de Fosses-la-Ville souffre d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui limite considérablement sa capacité respiratoire. « C’est une pathologie qui obstrue les voies aériennes si bien que l’air frais qui doit se renouveler en permanence dans les poumons ne parvient que difficilement dans les alvéoles et ne fournit donc pas suffisamment d’oxygène au sang », explique le professeur de l’Uliège, Didier Cataldo, président de la « Belgian Respiratory Society ». « Les personnes qui en souffrent rencontrent surtout des difficultés respiratoires à l’effort et elles entrent dans un cercle vicieux. Elles bougent de moins en moins, ce qui aggrave leur pathologie.