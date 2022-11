Le FBI enquête sur le décès d’une journaliste palestinienne Fâché, le gouvernement israélien fustige l’enquête américaine sur la mort de la journaliste Shireen Abou Akleh et annonce qu’Israël n’y collaborera pas.

Shireen Abou Akleh: sa mort par balles à Jénine le 11 mai dernier avait indigné les Palestiniens. - AFP/Al-Jazeera.

Journaliste au service Monde Par Baudouin Loos Publié le 15/11/2022 à 16:34 Temps de lecture: 4 min

Les autorités israéliennes ne cachent pas leur agacement depuis que, ce 14 novembre, des médias américains et israéliens ont annoncé que le FBI (le service fédéral de police judiciaire aux États-Unis) avait ouvert une enquête sur la mort de la journaliste palestino-américaine Shireen Abou Akleh, abattue d’une balle sous l’oreille le matin du 11 mai dernier lors d’un raid de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Cette enquête constitue une surprise étant donné les relations très proches entretenues par Israël et les USA. Ni le FBI ni le ministère américain de la Justice n’ont confirmé cette enquête mais la réaction israélienne l’a rendue certaine : « La décision prise par le ministère de la Justice américain de mener une enquête sur la mort tragique de Shireen Abou Akleh est une erreur », a en effet écrit Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense dans un tweet, ajoutant : « l’armée israélienne a mené une enquête indépendante et avec professionnalisme, et en a partagé les détails avec des responsables américains. J’ai fait passer le message aux représentants américains que nous nous tenions aux côtés de nos soldats et que nous ne coopérerons pas avec une enquête externe, et ne permettrons pas d’ingérence dans des enquêtes internes ».

Conclusions convergentes Le décès par balles de la journaliste de 51 ans avait bouleversé la population palestinienne qui appréciait ses reportages sur l’occupation israélienne diffusés par la télévision Al-Jazeera. L’armée israélienne avait d’abord nié sa responsabilité avant de devoir admettre, en septembre, qu’il y avait « une forte possibilité » pour qu’elle ait été tuée par un « tir non intentionnel » de l’un de ses soldats. Aucune poursuite n’avait été engagée contre ce soldat. Des organes de presse crédibles comme l’Associated Press, le Washington Post et le New York Times avaient mené des enquêtes menant à la conclusion que l’armée israélienne était en effet très probablement coupable. Une autre enquête, menée par l’organe des Nations unies chargé des droits de l’homme, était parvenue à une conclusion similaire. La famille de la victime n’a pas ménagé ses efforts aux USA pour obtenir l’ouverture d’une enquête, trouvant même du soutien au Congrès, où des dizaines d’élus l’ont appuyée. Dont le sénateur démocrate Chris Van Hollen, qui s’est exprimé dans un tweet ce lundi : « L’essentiel de la “défense” dans le rapport de l’armée israélienne est qu’un soldat “ripostait” à des militants” quand Abou Akleh a été frappée. Mais les enquêtes n’ont pas trouvé de tels tirs à ce moment-là. Cela souligne la nécessité d’une enquête américaine indépendante sur la mort de cette journaliste américaine ». À lire aussi Mort de la journaliste Shireen Abu Akleh: l’armée israélienne admet «une forte possibilité» de culpabilité Sans confirmer l’ouverture de l’enquête du FBI, le porte-parole du Conseil national de sécurité, à la Maison Blanche, s’est contenté d’une considération édifiante en réponse à une requête du site Axios : « Nos pensées restent avec la famille Abou Akleh alors qu’elle pleure cette énorme perte. Shireen était non seulement une citoyenne américaine, mais aussi une journaliste intrépide dont le travail et la recherche de la vérité lui ont valu le respect du public dans le monde entier ». La famille de la journaliste a salué l’événement ce mardi, disant « espérer que cette enquête par les États-Unis sera réellement indépendante, crédible et complète ».