Alex Vizorek est mort… et il va très bien, merci!

Cela fait près d’un an et demi qu’Alex Vizorek tourne avec son spectacle, Ad vitam, créé au TTO entre deux vagues de pandémie, avec des salles masquées et obligatoirement clairsemées.

Les restrictions imposées en temps de confinement ont peu à peu été levées, et Ad vitam peut enfin tourner dans des conditions optimales. Le spectacle va passer, de février à mai prochain, par Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, La Louvière.

Succédant à Alex Vizorek est une œuvre d’art, que le chroniqueur belge de France Inter joua pendant dix ans, Ad vitam aborde le thème de la mort… et l’on rit beaucoup ! Avec ce mélange de fantaisie, d’absurde et – l’air de rien- de profondeur, qui lui ressemble tant, Vizorek signe un formidable one-man-show, qui deux heures durant suspend le temps, propose un magnifique exutoire à nos angoisses et, surprise, nous ferait presque oublier notre statut de mortels.