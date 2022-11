Voici comment surgit la vérité

Le film « She Said », qui sort le 23 novembre en salles, contient les éléments clés qui aboutissent à « produire de la vérité » et à la publier.

Qui veut savoir comment on « produit » une nouvelle qui ne soit pas une fake news, doit absolument regarder She Said – présenté ce mardi en avant-première au Gala de la presse. Les éléments clés qui aboutissent à « produire de la vérité » et à la publier composent autant de formidables scènes de ce film. Voici donc ce qui fait la légitimité et la force des journalistes.