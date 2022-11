Les deux journalistes à la base de l’affaire Weinstein: «Nous ne voulions pas le faire tomber, nous voulions établir la vérité»

Le 5 octobre 2017, un article à la une du « New York Times » va faire tomber le magnat d’Hollywood Harvey Weinstein pour abus sexuel. Le film « She Said » rend hommage, façon thriller, aux deux reporters qui ont mené l’enquête et au journalisme d’investigation. Jodi Kantor et Megan Twohey se racontent au « Soir ».