Le guitariste liégeois Francis Goya plagié par les rappeurs américains: «ces firmes de disque n’ont aucun scrupule»

Le guitariste et concertiste Francis Goya est bien connu à Liège, où il est né le 16 mai 1946. Mais il l’est aussi dans le monde entier depuis les années 70. A tel point qu’en 2006, le rappeur américain Busta Rhymes reprend les notes d’un ancien morceau de Francis Goya, Faded Lady, qui devient numéro un dans le top 100 aux Etats-Unis… sous le titre New York Shit. Et en 2007, c’est le groupe Safri Duo (Falling High) qui reprend un sample du morceau Tonight’s the Night écrit par Francis Goya en 1976.