Série: à bord du Cerberus, la croisière s’épuise

1899, Série en 8 épisodes. Sur Netflix à partir du 17 novembre.

Baran bo Odar et Jantje Friese savent comment nous faire frissonner et comment hanter des nuits sans sommeil. Les fans venus à bout des trois saisons de la série Dark s’en souviennent, qui cherchent encore pour certains à démêler tous les fils de l’intrigue spatio-temporelle imaginée par les deux créateurs allemands de la série. Après les avoir tenus en haleine depuis 2017 et pendant 26 épisodes autour d’une mystérieuse centrale nucléaire, ils mettent à flot le 17 novembre une nouvelle production, 1899.