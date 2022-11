Podcast – Les questions existentielles de Michelle Obama

Que faire quand vous vous sentez perdre pied ? Comment nos différences peuvent-elles nous rendre plus forts et nous souder ? Voilà certaines questions que Michelle Obama, ex-Première dame des Etats-Unis, partage dans son dernier livre, « Cette lumière en nous ». Elle y parle de sa peur de ne pas être à la hauteur, mais apporte aussi ses conseils et ses stratégies pour rester optimistes et sereins face aux incertitudes du monde d’aujourd’hui. Le livre vient de sortir en français chez Flammarion. William Burton, chef du service Forum, l’a lu et est passé dans notre studio pour en parler.