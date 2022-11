Wouter Vandenhaute, le président d’Anderlecht, le confirme: Robin Veldman ne restera pas le T1 des Mauves

En marge de la présentation du nouveau patron sportif Jesper Fredberg, le président anderlechtois Wouter Vandenhaute a défini le futur de Robin Veldman. « Nous avons évalué la situation avec Robin et Jesper ce lundi, a expliqué Vandenhaute. Et la situation est claire : Robin Veldman veut devenir un jour le T1 d’Anderlechtt mais il ne se sent pas encore mûr pour l’instant. A l’avenir, il deviendra donc, comme il le souhaite, entraineur adjoint de l’équipe première. Nous le voyons comme un Jean Dockx moderne. Et, jusqu’à ce que Jesper Fredberg désigne un nouveau T1, il continuera à assurer l’intérim comme entraineur principal. »

Robin Veldman ne redeviendra donc pas le coach des U23, où Guillaume Gillet et Samba Diawara sont actuellement à la tête de l’équipe. Quant à l’avenir de Peter Verbeke, toujours malade à l’heure actuelle, il n’a pas encore été défini.