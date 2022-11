Un supporter invité par le Qatar: «Ça devait me coûter entre 4.000 et 5.000 euros»

Renaud Vanhaelen, président de Maca Belgium (le club de supporters basé à Wavre et rattaché à 1895), se rend à la Coupe du monde au Qatar en fin de semaine.

Pour éviter un flop monumental en mondovision, notamment lors de la cérémonie d’ouverture, le Qatar a mis les petits plats dans les grands. Des centaines de fans actifs, issus de 59 pays différents, ont été choisis par la FIFA et le Comité suprême lié à la Coupe du monde. Avions, hôtels, tickets pour les matches… : tout leur sera offert gratuitement sur place pendant le tournoi. En Belgique, il y vingt heureux élus. Parmi ceux-ci, on retrouve Renaud Vanhaelen, président de Maca Belgium (le club de supporters basé à Wavre et rattaché à 1895). Originaire de Bousval, l’homme est un fervent suiveur de nos équipes nationales, qu’il s’agisse des Diables rouges ou des Red Flames. C’est notamment grâce à cela qu’il a été choisi, lui qui était cinquième dans le classement prioritaire.