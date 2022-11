Une «Red Line» pour informer les supporters

Appréhender ce nouvel environnement avec toutes les contraintes liées à l’adaptation culturelle ne sera pas chose aisée. Pour aider et accompagner les supporters, la Fédération belge de football mettra sur place un « meeting point », qui prendra la forme d’une tente située sur le site du FIFA Fan Festival à Doha. En cas d’interrogations ou d’un besoin de conseils, les fans pourront se référer à la personne de contact sur place. « Nous avons organisé cela car cela nous semble crucial de mettre les supporters au courant du plus de choses possibles. Cela permettra de les assister, de leur rendre service et de répondre à leurs questions », explique Pierre Cornez. Une personne sera également joignable en Belgique pour couvrir l’ensemble des demandes. L’Union belge créant d’ailleurs une ligne rouge (le numéro étant 0478.18.95.00) à cet effet pendant le tournoi. Un moyen d’information qui sera accessible quasiment en permanence…