ATP Finals: Rafael Nadal au bord de l’élimination

Si Ruud remporte au moins un set face à Fritz, Nadal sera éliminé et permettra à son compatriote Carlos Alcaraz de rester N.1 mondial, selon l’ATP.

Là où le Rafa des grands jours est impitoyable, celui de cette fin de saison est friable : mardi, le joueur aux 22 titres du Grand Chelem n’a pas su concrétiser ses occasions, élever son niveau sur les points clés.

Il a ainsi eu un total de cinq balles de break mais n’en a remporté aucune. Et il n’en a sauvé que deux sur les quatre concédées à son adversaire.

En difficultés avec sa première balle de service, le Canadien s’est rapidement retrouvé sous pression dans la première manche : il a dû sauver deux balles de break dès le premier jeu et deux autres à 3-3.

Mais à chaque fois il s’en est sorti et c’est l’Espagnol qui a craqué dans le huitième jeu : alors qu’il menait 40/0 et semblait devoir facilement égaliser à 4-4, Nadal n’a su conclure et a concédé le premier break de la partie. Auger-Aliassime a aisément bouclé le premier set ensuite sur son jeu de service.

Dans la seconde manche, alors qu’il menait 40/15 sur son service à 1-1, Nadal a de nouveau offert le break à FAA qui a conservé son avantage jusqu’au bout en profitant d’un service retrouvé (15 aces au total).

Auger-Aliassime, qui avait poussé Nadal au cinquième set en huitièmes de finale à Roland-Garros, s’impose pour la première fois face à l’Espagnol en trois rencontres.