Après son interview explosive, le divorce entre Ronaldo et Manchester United semble inévitable

Reverra-t-on Cristiano Ronaldo sous le maillot des Red Devils? La perspective apparaît plus que jamais improbable après l’interview cinglante accordée par la star portugaise de 37 ans au média anglais TalkTV.

Faible temps de jeu, critiques envers son entraîneur, ses dirigeants et même certains de ses anciens coéquipiers: le divorce semble désormais acté entre l’attaquant et United. Épilogue d’un remariage raté entre le quintuple Ballon d’Or et un club qu’il a retrouvé en 2021, après un premier passage (2003-2009) couronné de succès: trois Premier League et une Ligue des champions, sous la direction d’Alex Ferguson.