COP27: un traité pour venir à bout des énergies fossiles

Et si, en parlant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le monde s’était fourvoyé ? Et si l’énergie restait un des grands tabous des discussions climatiques qu’il faut exposer ? C’est ce que pensent plusieurs petits pays menacés par les impacts du changement climatique, soutenus par de nombreuses organisations, des milliers d’académiques parmi lesquels une centaine de prix Nobel. Leur constat : l’accord mondial signé à Paris en 2015 engage tous les pays à limiter le réchauffement de notre planète « bien en dessous de 2ºC » et au mieux à 1,5ºC par rapport à l’ère préindustrielle. Mais sept ans plus tard, la trajectoire n’est toujours pas la bonne. Le réchauffement annoncé pour la fin du siècle tourne plutôt autour de 2,6-2,8ºC si tous les engagements nationaux sont respectés. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer de 45 % en 2030 pour garder une chance de limiter l’élévation de la température à 1,5ºC.