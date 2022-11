Diables rouges: Romelu Lukaku, un vent d’optimisme

À l’infirmerie en raison d’un ischio-jambier récalcitrant, Lukaku (29 ans) a effectué le voyage vers le Koweït. L’attaquant poursuit sa rééducation, entre les mains du staff. Avec l’espoir de plus en plus prononcé de le voir… contre la Croatie.

Depuis deux semaines, Romelu Lukaku accapare tous les regards, toutes les attentions. Sa rechute à l’ischio-jambier de la cuisse gauche, encourue dans l’environnement lombard, inquiète toutes les composantes de la sélection noire-jaune-rouge. Pourtant, un léger vent d’optimisme est venu, ces dernières heures, chatouiller les muscles endoloris du meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges (68 roses). Alors que la sélection nationale a effectué ce mardi le transfert vers le Koweït, un retour de « Big Rom’ » pour le troisième match de poule contre la Croatie est de plus en plus envisagé. Ce qui sonnerait comme une fameuse réussite, compte tenu des dernières déclarations officielles de Roberto Martinez.