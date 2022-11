Elke Van den Brandt explique les récents problèmes touchant le métro bruxellois

Elke van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité bruxelloise, était interrogée ce mardi au Parlement suite aux retards, incidents techniques et rames bondées qui rythment le quotidien des utilisateurs du métro de la Stib.

La ministre explique ces problèmes passagers par les travaux de modernisation qui touchent actuellement le réseau. « La Stib renouvelle tout son système de signalisation de sécurité qu’elle automatise. »

L’écologiste flamande souligne cependant qu’il est impossible pour la Stib de fermer purement et simplement une ligne le temps des travaux. « À l’heure où, plus que jamais en ces temps de crise énergétique, la Stib doit répondre présent (…) fermer une ligne n’était pas, et ne sera jamais, une option », conclut-elle avant de rappeler que certains incidents ne sont pas directement imputables à la Stib.