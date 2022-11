«Les Amandiers»: ce temps de l’absolue envie d’aimer et de jouer

Si on ne fait pas le métier dont on rêve, on en mourra. C’est à ce point précis de la passion pour le théâtre que Valeria Bruni Tedeschi place son film, en se rappelant ses propres souvenirs d’élève de la mythique école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. « Ce film est plein de mon expérience de théâtre mais elle n’est pas si énorme », expliquait Valeria Bruni Tedeschi lors de la conférence de presse à Cannes où son film était présenté en compétition. « Micha Lescot (qui incarne Pierre Romans NDLR), lui, a une vie de théâtre. Moi, ma vie de travail a commencé avec Tchekhov, qui est sans doute l’écrivain de théâtre qui m’a le plus marquée à mes débuts. On a essayé de travailler sur Platonov, on a voulu faire de vraies répétitions. On a même pensé à un moment faire un vrai atelier de théâtre. On a voulu approfondir les choses pour que les acteurs connaissent vraiment les personnages, que ce ne soit pas trop superficiel.