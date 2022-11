Gad Elmaleh à propos de «Reste un peu»: «Je ne joue jamais dans ce film, j’écoute»

Treize ans après sa comédie « Coco », l’acteur-humoriste revient à la réalisation avec un film surprenant et plein d’humour où il met en scène ses parents, raconte sa quête spirituelle et lance un message de fraternité et de tolérance.

A six ans, malgré les interdits, le jeune Gad Elmaleh, juif séfarade de Casablanca, poussa la porte d’une église et fut bouleversé par une statue de la vierge à l’enfant. Plus tard, il étudia le Talmud, alla à la Yeshiva, centre d’étude de la Torah, prit des cours d’hébreux, lut les textes et continue à les lire et à les étudier. Son chemin spirituel ne s’arrêta cependant pas là. La cinquantaine venue, il parle de catéchuménat, suit des cours au Collège des Bernardins, fait une retraite à l’abbaye de Sénanque, s’arrête au sanctuaire de Paray-le-Monial et raconte dans un film sa dévotion à la Vierge et son envie de conversion. Entouré de ses parents et de sa sœur qui se demandent ce qu’ils ont fait au bon Dieu pour qu’il en arrive là.