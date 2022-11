Nouvelle grève sur le rail le 29 novembre

Les syndicats continuent la pression pour obtenir plus de moyen. La SNCB aussi, à sa manière. Plus d’augmentation de l’offre en vue comme c’était prévu dans le plan de transport 2020-2023.

Grève sur le rail acte II. En front commun syndical (CGSP Cheminots, CSC Transcom et SLFP) comme la dernière fois, ce qui est assez rare pour le souligner, les syndicats du rail appellent à un nouveau mouvement de grève le 29 novembre prochain. Elle s’inscrit dans la suite de la grève du 5 octobre dernier, organisée juste avant le conclave budgétaire où les moyens accordés à la SNCB et à Infrabel durant les prochaines années devaient être abordés. « Le Front Commun syndical des cheminots désapprouve l’insuffisance des investissements définis par le gouvernement à l’issue du dernier conclave budgétaire. Ces décisions ne permettent pas de concrétiser pleinement les ambitions en faveur du développement et de la pérennité du rail, dans le cadre notamment de la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel. Contrats indispensables en vue de l’attribution directe des missions de service public à la SNCB pour les 10 prochaines années. »