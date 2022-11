Wolfert Brederode: «Ruins and Remains»

ECM

Ce qui frappe d’abord, c’est le son. L’osmose parfaite entre le piano, le quatuor à cordes et les percussions. Sans que jamais ils ne se confondent, non, on les distingue mais ils s’entremêlent avec une souplesse rare. Ce qui frappe ensuite, c’est la musique. Mélancolique, nostalgique mais sans aucune suavité. On s’y abandonne avec ravissement et l’on plonge dans des rêveries et des méditations bienvenues. Ce qui frappe enfin, c’est la poésie qui se dégage de cette suite de ces 14 morceaux, qui fait surgir des couleurs, et pas seulement tristes et grises. C’est une musique de deuil, évidemment, mais c’est aussi une musique de consolation qui nous incite à aller au-delà du chagrin et à se relever.