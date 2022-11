Amadou Onana: «Être comparé à Marouane Fellaini, je le prends comme un compliment»

Amadou Onana n’a certes pas encore l’aura d’un Kevin De Bruyne ou d’un Axel Witsel, mais le grand public commence à le connaître, à mieux le cerner. Le milieu de terrain a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Transféré lors du mercato estival de Lille à Everton et devenu Diable rouge en juin dernier, le jeune homme (21 ans) a, en très peu de temps, glané sa place pour le Mondial qatari. « En tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai clairement fait un grand pas en avant », confie l’intéressé aux deux caps à son compteur personnel. Une ascension vertigineuse, encore loin d’être totalement accomplie. « Sky’s the limit… et même le ciel n’est pas encore la limite », répète-t-il à l’envi, tant en anglais qu’en français. Rencontre avec un garçon qui incarne déjà le présent et le futur du football noir-jaune-rouge.

Amadou Onana, au vu de vos premiers mois en Premier League et de vos dernières prestations avec les Diables rouges, votre sélection pour la Coupe du monde n’a plus rien d’une surprise. D’accord avec ce constat ?

Je n’utiliserais pas le mot ‘surprise’, mais je dirais simplement que ce n’est pas démérité. Je préfère parler de mérite au vu de mes performances individuelles des derniers mois. J’ai fourni énormément de travail pour être dans la sélection. Aller au Qatar, c’était clairement l’un de mes gros objectifs de cette saison. Un rêve qui devient réalité pour tout footballeur professionnel. Une fierté aussi.

Votre profil unique, alliant puissance et technique, est un avantage indéniable.

C’est vrai que j’ai un profil assez atypique. Parmi les milieux de terrain, j’ai un style de jeu que l’on ne voit pas souvent dans le football actuel. J’apporte peut-être des choses différentes par rapport aux autres. Après, je veux juste me donner à 100 % et n’avoir aucun regret. En fait, je n’ai des attentes par rapport à personne, sauf par rapport à moi-même. Je veux juste essayer de toujours montrer ma meilleure version.