Wolfert Brederode : «Ce qui compte, ce ne sont pas les notes»

Le pianiste néerlandais Wolfert Brederode commémore la guerre 14-18 avec une suite qu’il a appelée « Ruins and Remains ». Piano, percussions et quatuor à cordes. Mélancolique, profond, fascinant.

Le 11 novembre 2018, Wolfert Brederode, Joost Lijbaart aux percussions et le Matangi Quartet interprétaient Ruins and Remains (ruines et vestiges) aux Pays-Bas pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Manfred Eicher, le gourou de ECM, qui publie le travail de Brederode, a voulu poursuivre la composition du pianiste en l’enregistrant. L’album vient de sortir. Il est dramatique, comme la guerre, et pousse à la méditation. Wolfert Brederode était à Bruxelles dernièrement. Interview.

Cette suite sur la Grande Guerre, était-ce une commande ?