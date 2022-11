Policier tué à Bruxelles: le suspect passera devant la chambre du conseil jeudi

Yassine M., l’homme qui a poignardé à mort un policier et blessé un second dans la nuit de jeudi à vendredi à Schaerbeek, doit comparaître devant la chambre du conseil de Bruxelles ce jeudi matin. Elle décidera ensuite si l’homme reste en détention, indique mardi le parquet fédéral. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste.

L’individu s’en est pris à une patrouille de police circulant en voiture rue d’Aerschot à Schaerbeek, jeudi dernier dans la soirée, vers 19h00. Alors que le véhicule était arrêté devant un feu rouge, l’homme a poignardé au cou le policier qui conduisait et a poignardé au bras le policier passager. Ce dernier a eu le réflexe d’appeler du renfort et une seconde patrouille est arrivée sur les lieux. Elle a neutralisé l’auteur de l’agression en faisant feu sur lui.