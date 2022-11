Evgueni Galperine, le cinéma et la musique comme refuge

Compositeur des musiques de « La famille Bélier », « Baron noir » ou encore « L’événement », le compositeur français d’origine russe et ukrainienne était de passage à Gand en octobre lors des World Soundtrack Awards. L’occasion aussi de présenter son premier album solo.

Avec son frère Sacha, il a collaboré avec des réalisateurs comme François Ozon, Andreï Zviaguintsev, Asghar Farhadi, ou encore Barry Sonnenfeld sur des films comme Grâce à Dieu, Loveless, Le passé et Ma vie de chat. Ensemble, ils ont aussi travaillé sur la musique des séries Baron noir et Scenes from a Marriage. Un travail nourri d’un tas d’atmosphères différentes tantôt minimalistes, tantôt urbaines, plutôt classiques ou électros, qui a permis au duo de devenir incontournable dans l’univers de la musique de film.