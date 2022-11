Les annonceurs répondront-ils présents?

La Coupe du monde de football constitue traditionnellement un moment phare du calendrier de communication de nombreuses marques. Vu la polémique qui entoure cette édition, seront-elles encore au rendez-vous ? Oui, à en croire Yves Gérard, patron de la RMB, la régie publicitaire de la RTBF qui commercialise les espaces dans et autour des matchs. « Je ne sens pas de frilosité générale. On avait craint au début qu’il y ait plus de réticences de la part des annonceurs vu le Qatar bashing mais au final, on est plutôt contents. Deux ou trois marques seulement nous ont spécifié ne pas vouloir être associées aux émissions autour de la Coupe du monde. On n’a pas eu de difficultés à trouver des sponsors pour nos programmes ». Pour les premiers matchs des Belges, les écrans publicitaires sont pleins, explique-t-il. Pour les quarts et les demi-finales…, ce n’est pas encore le cas. « Tout dépendra du parcours des Diables rouges dans la compétition ».