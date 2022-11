Dans les bars, des diffusions aléatoires

Les établissements horeca se divisent entre ceux qui retransmettront les matches pour remplir leurs caisses et ceux qui les zapperont pour des raisons éthiques.

N’espérez voir les matches de la Coupe du monde dans une joyeuse ambiance ixelloise au Belga. Le bar de la Place Flagey conservera toute sa convivialité… mais sans rencontres diffusées sur des écrans télé. « C’est une décision collégiale de toute l’équipe. Même les fans de foot ont refusé qu’on relaie le Mondial au Qatar. Avec toutes les questions éthiques qui planent au-dessus du pays organisateur, ce serait un non-sens », explique Paul de Bethune, patron de l’établissement. « Et nous espérons que notre prise de position pour cette non-diffusion fera boule de neige dans notre secteur. » Même avec le risque de se priver de clients accros de foot et de Diables ? Pour Paul de Bethune, la question est vite tranchée : « D’abord, ce n’est pas notre métier de diffuser des matches. Ensuite, dans leur for intérieur, beaucoup de gens ne sont pas à l’aise avec cette Coupe du Monde. »