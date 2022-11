Le tapis rouge est déroulé en télévision

Rien ne peut y résister, pas même le journal télévisé de TF1, purement et simplement annulé à partir du 21 novembre jusqu’au 2 décembre minimum. Pas même la finale de la Star Academy, qui, le 26 novembre, sera diffusée à partir de 22 heures, au grand dam des fans de l’émission. Rien ne résiste à la coupe du monde de footbal, événement sportif autant que télévisuel justifiant toutes les exceptions : c’est, traditionnellement, l’événement qui draine le plus vaste public. En 2018, la demi-finale des Diables rouges face à la France avait attiré 1,6 million de téléspectateurs (avec une part de marché de 37,7 %) côté francophone, et 2,5 millions au nord du Pays.