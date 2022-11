Chaos migratoire: les cas de gale et de diphtérie explosent à Bruxelles

Je ne sais pas ce que j’ai mais ça me gratte partout. Ici derrière l’oreille, là sur le côté aussi. Et puis, regardez mon ventre. Je n’ai plus réussi à dormir depuis une semaine tellement ça me gratte la nuit. » Pas besoin d’avoir fait dix ans d’études pour deviner que Tondi, demandeur d’asile venu du Niger, souffre d’un problème de peau. Lorsqu’il montre son torse au médecin coordinateur de Médecins sans frontières, Jean-Paul Mangion, le diagnostic est sans appel : « Vous avez la gale, Monsieur. »