La fête du Roi, le prince Laurent et le paon

Ils étaient près de 400 invités : ministres fédéraux, ministres-présidents des Communautés et Régions, députés et sénateurs fédéraux, secrétaires généraux des parlements, ministres d’Etat et représentants des corps constitués (magistrats, recteurs, ecclésiastiques…). Mais seule une petite centaine d’entre eux s’était déplacée dans l’hémicycle du Sénat, ce 15 novembre, pour le volet civil de la fête du Roi, dans la foulée du traditionnel Te Deum en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule.

Le Premier ministre De Croo, le vice-Premier Clarinval et la secrétaire d’Etat Schlitz représentaient la Vivaldi. Les ministres-présidents des Communautés française et germanophone, Jeholet et Paasch, étaient là, contrairement à leurs homologues Di Rupo, Vervoort et Jambon. Plusieurs ministres d’Etat (Eyskens, Nothomb, Flahaut, De Croo père ou Claes) répondaient présents. Mais très peu de parlementaires (malgré l’absence de toute commission à l’agenda du jour).