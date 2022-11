Voile: ces sportifs de haut niveau qui prennent la mer

La Route du Rhum touche déjà à sa fin pour les « pilotes » de la classe Ultim dont le trio de tête est attendu mercredi à Pointe-à-Pitre, moins d’une semaine après le départ ! En tête à peu près depuis Saint-Malo, Charles Caudrelier (Gitana-Edmond de Rothschild) était sous la menace de François Gabart (SVR-Lazartigue), tandis que Thomas Coville (Sodebo) se tenait en embuscade avant le contournement par l’est de la Guadeloupe, qui s’annonçait délicat, et peut-être même annonciateur d’une nouvelle arrivée au sprint à Pointe-à-Pitre !

Plus loin, et alors que tous les Ultims sont encore en course, les autres catégories ont connu pas mal de casse, avec en point d’orgue l’Imoca de Fabrice Amedeo qui a carrément coulé ! Plusieurs autres chavirages et avaries en tous genres ont été enregistrés ces trois derniers jours, portant à 20 le nombre d’abandons sur les 138 partants.