RD Congo: comment les Tutsis sont devenus des cibles de la haine ethnique

Une longue histoire de migration, de concurrence avec les tribus locales et aussi d’instrumentalisation par le voisin rwandais.

L’offensive des rebelles du M23, qui se trouvent aux portes de Goma, inquiète de plus en plus les Tutsis congolais, souvent appelés Banyarwanda au Nord-Kivu et Banyamulenge au sud de Bukavu. En effet, les esprits s’échauffent, la population est « vent debout » contre le groupe armé venu d’Ouganda mais que le Rwanda est accusé de soutenir.

Même si les autorités de Kinshasa seront sans doute poussées à la négociation par les médiateurs africains (le président angolais Joao Lourenco et l’ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta), les discours hostiles aux Tutsis congolais se multiplient ainsi que les appels à la résistance populaire, ce qui a incité le président Tshisekedi à recevoir des représentants de la communauté rwandophone, dont l’ancien vice-président Azarias Ruberwa.