La ferveur encore toute relative des Belges pour le Mondial

Au Qatar, il fait chaud, y compris sur le front des droits humains et de la cause climatique. Rarement une Coupe du monde de football n’aura alimenté autant de polémiques et de débats éthiques. Chez nous, il fait froid. Et ce n’est pas qu’une question de météo automnale. Le moral et le pouvoir d’achat de la population sont au plus bas. Pour compléter le tableau, les Diables ont beaucoup plu. Mais aussi, au fil des ans et des résultats décevants, perdus de leur superbe et de leur intensité dans le cœur des Belges. Voilà, condensé, tout ce qui laisse penser à une ferveur très moyenne du royaume pour son équipe nationale et pour la Coupe du monde, à une poignée de jours de la première rencontre entre les nations autour du ballon rond.