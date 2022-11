Lucia, à Charleroi, un nouveau supercalculateur wallon pour les universités et les entreprises

Le bébé s’appelle Lucia, en hommage à la chimiste belge Lucia de Brouckère. Il est né dans les locaux d’A6K, le hub technologique dédié aux sciences de l’ingénieur à Charleroi. Sa puissance : 4 petaflops, soit une capacité de calcul de 4 millions de milliards d’opérations à la seconde. Le montant de l’investissement wallon : 10 millions d’euros (+ 4,5 millions pour les frais de fonctionnement).

Ce mercredi, le ministre régional de l’Economie, Willy Borsus, et le secrétaire d’Etat à la recherche scientifique, Thomas Dermine, ont inauguré le tout nouveau supercalculateur wallon. Lucia va remplacer Zénobe, un supercalculateur inauguré en 2014 sur l’aéropôle de Gosselies, qui a fait son temps. Elle sera douze fois plus puissante et offrira de toutes nouvelles possibilités en matière d’intelligence artificielle (machine learning…).