F1: Ferrari dément le départ de Mattia Binotto, son directeur technique, en janvier

« 2022 n’a pas été une exception : après un grand début, il y a eu un manque de compétitivité dans la seconde partie de la saison et Red Bull a gagné avec une grande marge aussi bien le titre pilote que constructeur », a ajouté le quotidien rose, précisant que Vasseur, 54 ans, avait déjà été approché l’été dernier par le président de Ferrari, John Elkann Il s’agirait d’un revirement de gestion : Vasseur a un parcours de véritable homme de course, avec un passé de gestion de nombreuses équipes dans les séries mineures, alors que Binotto a un curriculum plus technique, un ancien responsable du sport automobile et directeur technique de Ferrari.