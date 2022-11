Des missiles s’écrasent en Pologne, pays membre de l’Otan: Alexander De Croo réagit

Réunion d’urgence

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a convoqué directement une réunion d’urgence du Conseil de la sécurité nationale, qui est en cours. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que cette réunion a été convoquée « suite à la situation de crise en cours », sans donner aucun autre détail.

Moscou parle de provocations

La Russie a qualifié mardi de « provocations » les informations selon lesquelles des missiles russes ont frappé la Pologne.

« Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relèvent de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation », a déclaré le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram.

De Croo réagit

Alexander De Croo a réagi ce mardi soir à ces informations. « La Belgique condamne fermement l'incident survenu sur le territoire polonais et exprime sa plus profonde sympathie aux familles des victimes et au peuple polonais », a déclaré le Premier ministre. « La Belgique se tient aux côtés de la Pologne. Nous faisons tous partie de la famille de l'OTAN, plus unis que jamais et équipés pour nous protéger tous. »