Policier tué: le suivi de Yassine M., reflet d’un paysage institutionnel complexe

Le décès du policier Thomas Monjoie met le projecteur sur la complexité du paysage institutionnel lié au suivi des individus radicalisés, mais aussi sur les limites de ce suivi. Car suivi, Yassine M., désormais inculpé pour « assassinat et tentative d’assassinat en contexte terroriste », l’était bien. Et par une multitude d’acteurs. Il figurait pour rappel depuis 2017 dans la Banque de Données commune (BDC) de l’Ocam (Organe de coordination pour l’analyse de la menace) qui, à l’échelon fédéral, coordonne la « Stratégie TER » de lutte contre le radicalisme et le terrorisme. Preuve de l’existence de ce suivi par les renseignements, son statut avait même été actualisé en 2020 (« extrémiste potentiellement violent »). Son cas avait également été évoqué par la Task Force Locale (TFL) bruxelloise, notamment en 2020.