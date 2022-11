Eden Hazard n’exclut pas un départ du Real Madrid l’été prochain

Dans une interview accordée à nos confrères de Marca, Eden Hazard, qui s’apprête à prendre part à la troisème Coupe du monde de sa carrière mercredi prochain face au Canada, a pour la première fois ouvert la porte à un départ du Real Madrid. « Un transfert est impossible en janvier. Surtout avec ma famille, qui apprécie la vie à Madrid. Mais cette option sera sur la table l’été prochain. Si le club me dit ‘Eden, merci pour ces quatre années, mais on préfère que tu partes’, alors je dois accepter cette décision. C’est normal. J’aimerais jouer plus. Montrez que je suis toujours un bon joueur. Mais en ce moment, il y a aussi des joueurs qui sont meilleurs que moi. »

Freiné par des blessures à répétition et une compétition féroce au cours de son expérience madrilène, le capitaine des Diables rouges n’aura jamais réellement réussi à s’imposer dans la capitale espagnole. Il pourrait relancer sa carrière dans le championnat anglais, où des clubs comme Aston Villa et Newcastle ont déjà manifesté leur intérêt.