Explosions en Pologne: les réactions des politiques belges et européens

L’Otan temporise

L’Otan est « en train d’examiner » des informations de presse non confirmées selon lesquelles des missiles russes auraient touché le territoire polonais mardi, a-t-on appris dans la soirée de source officielle.

Les premières réactions belges et internationales

La Belgique condamne fermement l’incident survenu sur le territoire polonais, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter mardi soir. « La Belgique condamne fermement l’incident survenu sur le territoire polonais et exprime sa plus profonde sympathie aux familles des victimes et au peuple polonais », a déclaré le Premier ministre. « La Belgique se tient aux côtés de la Pologne. Nous faisons tous partie de la famille de l’OTAN, plus unis que jamais et équipés pour nous protéger tous. »

« Les informations que nous recevons de Pologne sont inquiétantes. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et à nos amis polonais. Nous surveillons la situation en étroite coordination avec nos alliés de l'OTAN » a indiqué la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

Charles Michel (UE) s’est dit «choqué» par les «nouvelles».

Le président français Emmanuel Macron a «pris contact avec les autorités polonaises» après des informations faisant état de deux missiles russes qui auraient touché le sol polonais, et «se tient au courant de la situation», a déclaré mardi soir l’Elysée à l’AFP.

Le ministère américain de la Défense a, lui, indiqué « examiner » des informations de presse selon lesquelles deux missiles russes auraient « frappé un lieu en Pologne ou à la frontière avec l’Ukraine »