Le Sporting de Charleroi doit encore toucher plus de 14 millions en transferts

Depuis quelques semaines, les Storm Ultras imposent à Mehdi Bayat de répondre à plusieurs de leurs interrogations. Tandis que Pierre-Yves Hendrickx a évoqué certains sujets sur le plateau de La Tribune ce lundi, nous avons enquêté pour répondre de manière la plus complète possible à ces questions. Le Sporting de Charleroi ainsi que son réviseur d’entreprise BDO, avec l’aval obligatoire et légal du Sporting, ont notamment été contactés. Voici ce qui ressort de cette enquête.

Quels sont les dix prestataires de services qui ont un impact sur les charges du Sporting de Charleroi ? La charge la plus importante du Sporting est son école des jeunes et elle représente 2,1 millions d’euros de son budget pour l’exercice 2022. C’est de loin la plus grosse dépense annuelle du matricule 22, qui a décidé de miser sur les jeunes du cru pour y connaître le même succès qu’avec Nkuba, Tchatchoua ou Wasinski. La deuxième charge concerne le précompte professionnel. Viennent ensuite des dettes envers des clubs sur des transferts ou des locations (Domzale, FC Bruges, Gand). Il y a également les frais liés à des agents (mais Mogi Bayat ou des agents affiliés à lui n’apparaissent pas). Au milieu de ce Top 10, dont les frais vont de 2,1 millions à 200.000 euros, on retrouve également le « catering » puis les frais d’entretien des différentes pelouses que ce soit au Mambourg, à Marcinelle et à la Neuville où évoluent les U23 (N1). On peut ainsi certifier qu’aucune société liée de près ou de loin à Mogi et/ou Mehdi Bayat voire à Pierre-Yves Hendrickx n’apparaît là-dedans, pas plus que les frais de salaires des dirigeants. Ceci est certifié par BDO, qui vérifie les comptes, même si le fait d’entrer à ce point dans les détails est un plus, qui n’est pas une nécessité légale pour le grand public. Le réviseur d’entreprise est notamment chargé de vérifier des justificatifs en sachant que le plus important dans une société comme celle du RCSC – ou tout autre club de foot – est lié au cycle des joueurs, donc aux transferts.