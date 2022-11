Les CPAS bruxellois en grève ce mercredi

Après plusieurs arrêts de travail ces derniers mois, les travailleurs des CPAS des 19 communes bruxelloises passeront à la grève ce mercredi. Le préavis avait été déposé après une assemblée générale le mois dernier.

L’objectif est toujours de faire entendre les demandes des travailleurs sociaux. Ils dénoncent une surcharge de travail et un manque d’effectifs et alertent sur la nécessité d’un refinancement «structurel, anticipatif et pérenne» des 19 CPAS.