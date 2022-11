Survol de Bruxelles: Gilkinet annonce un durcissement des normes de bruit à Brussels Airport

Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité, souhaite soumettre l’aéroport de Brussels Airport à de plus importantes normes concernant le bruit, afin de réduire « l’impact du trafic sonore aérien ».

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) compte soumettre l’aéroport de Zaventem à des normes de bruit plus strictes afin que les compagnies aériennes modernisent plus rapidement leur flotte. C’est ce qu’écrit le journal De Tijd, mercredi.

L’objectif est de réduire « l’impact sonore » du trafic aérien, surtout aux moments les plus sensibles de la journée, c’est-à-dire tôt le matin, la nuit et le soir, mais aussi le week-end et les jours fériés.