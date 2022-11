Les résultats de la nuit en NBA: Nicolas Batum «perfect» dans la défaite, Luka Doncic «clutch» dans la victoire (vidéos)

« Batman » a rentré ses sept tentatives à trois points à Dallas. Grâce à lui, son équipe a pu recoller au score et même passer devant, après avoir été menée de 25 longueurs en première période.

« J’ai besoin de shooter. Retourner à ma vieille routine et tirer, tirer, tirer. J’avais juste besoin d’en voir quelques-uns entrer. Je sais ce que je dois faire : continuer à jouer de la même façon et mettre des shoots », a commenté Batum, à propos de son réveil offensif.

Son seul raté s’est produit au lancer franc à 4,2 secondes du terme, mais de façon volontaire pour permettre aux siens de tenter de récupérer le rebond pour égaliser. Stratégie qui n’a pas payé, la balle échappant des mains de Robert Covington, au grand dam de Paul George (23 pts, 7 rebonds, 6 passes).

Une vingtaine de secondes plus tôt, Doncic avait été « clutch » (décisif dans les ultimes instants), en plantant une improbable banderille à longue distance, en toute fin de possession, qui avait donné quatre unités d’avance aux Mavs (102-98).

Morant vole mais perd

Le Slovène a fini avec 35 points (11 rbds, 5 passes, 3 interceptions), dans ses standards actuels, confortant son statut de meilleur marqueur du championnat.

Voilà Dallas avec huit victoires (cinq défaites) qui remonte à la 5e place à l’Ouest, profitant du revers (113-102) de Memphis (6e) à La Nouvelle-Orléans (7e).

Pourtant, Ja Morant aura encore fait dans l’efficace et l’extraordinaire, à l’image de ce dunk au 3e quart-temps, avec changement de main pour éviter un contre, ou ce shoot du logo au buzzer sonnant la fin du premier.

Ses 36 points (à 13/27, 8 rbds) n’ont toutefois pas suffi pour des Grizzlies qui récupéraient Jaren Jackson Jr, absent depuis le début de la saison pour une blessure au pied droit. L’intérieur a manqué de rythme offensivement (7 points à 3/14), mais n’a rien perdu de ses qualités défensives (5 contres).

Les Pelicans, même sans l’autre phénomène de la draft 2019, Zion Williamson, touché au pied droit, ont pu compter sur CJ McCollum, auteur de 22 de ses 30 points en seconde période (9 passes), Brandon Ingram et Larry Nance Jr contribuant avec 19 points chacun.

Déroute des Nets

A Portland, les Blazers n’ont pas eu la partie facile pour se défaire des Spurs (117-110) et conforter leur première place à l’Ouest. Ils ont pu s’appuyer sur leur « little big 3 » : Jerami Grant (29 pts, 8 rbds), Anfernee Simons (23 pts dont 10 dans le dernier quart-temps) et Damian Lillard (22 pts, 11 passes).

Deux rangs plus bas se trouve le Jazz, qui, après avoir surpris par son excellent début de saison l’ayant conduit en tête de la conférence, marque le pas. En témoigne ce troisième revers d’affilée, concédé (118-111) sur son parquet face aux Knicks, qui remonte eux au 7e rang à l’Est en repassant à l’équilibre (7/7).

Jalen Brunson (25 pts, 8 passes) a guidé New York, dans les rangs desquels Evan Fournier a fait banquette tout le match. L’arrière, vice-champion olympique en 2021, comme Batum, avec les Bleus, semble avoir perdu la confiance de son entraîneur Tom Thibodeau, lui qui avait pourtant débuté la saison dans le cinq de départ.

Enfin, pour ceux qui pensaient que Brooklyn (12e à l’Est) allait un peu mieux, il a suffi de voir sa déroute (153-121) à Sacramento, pour se convaincre qu’il n’en est rien.